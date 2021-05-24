Ферстаппен – Хэмилтону: «Дела всегда говорят громче слов»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слова Хэмилтона после победы на «Гран-при Монако». Перед уик-эндом Хэмилтон заявил, что ему нечего доказывать в соперничестве с Максом на трассе. И напомнил, что тот еще не выиграл ни одного титула.

«Дела всегда говорят громче слов. Думаю, что это хороший урок, который можно было усвоить после уик-энда в Монако. Нужно говорить делами, отвечая на трассе, я предпочитаю делать именно так. Пока мы, как команда, допустили меньше всех ошибок – поэтому и лидируем. И я надеюсь, что эта тенденция сохранится до конца сезона.

В целом же гонка прошла потрясающе. Думаю, сохранив лидерство в первом повороте, после этого мы могли спокойно контролировать свой темп и следить за состоянием шин», - приводит слова Ферстаппена Motorsport.com.

Ферстаппен стал лидером чемпионата. В активе у гонщика 105 очков. У Хэмилтона, который финишировал в Монако седьмым, 101 балл. Также в Кубке конструкторов «Ред Булл» вышел в лидеры — 149 очков. У «Мерседеса» вторая позиция — 148 очков.