Российский гонщик Роберт Шварцман стал тест-пилотом «Феррари», сообщает официальный сайт итальянской команды.

Шварцман будет помогать боевым пилотам «Феррари», работая на новом симуляторе, который был создан прошлым летом. Россиянин будет работать вместе с двумя другими тест-пилотами команды: Антонио Фуоко и Давиде Ригоном.

Также в «Феррари» подтвердили, что бывший гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци и боевой пилот «Хаас» Мик Шумахер будут резервными пилотами команды в сезоне-2022. Джовинацци будет резервным гонщиком на 12 из 23 этапов в следующем году, на остальных 11 резервным будет Шумахер, поскольку Джовинацци будет участвовать в гонках «Формулы-Е».

В сезоне-2021 Шварцман занял второе место в личном зачете «Формулы-2». Гонщик выступал за команду «Према» и уступил лишь своему партнеру по команде Оскару Пиастри. По окончании сезона 22-летний россиянин сообщил, что покидает гоночную серию.