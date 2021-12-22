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Роберт Шварцман стал тест-пилотом «Феррари»

13:44
Роберт Шварцман. Фото Instagram
Роберт Шварцман. Фото Instagram
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Российский гонщик Роберт Шварцман стал тест-пилотом «Феррари», сообщает официальный сайт итальянской команды.

Шварцман будет помогать боевым пилотам «Феррари», работая на новом симуляторе, который был создан прошлым летом. Россиянин будет работать вместе с двумя другими тест-пилотами команды: Антонио Фуоко и Давиде Ригоном.

Также в «Феррари» подтвердили, что бывший гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци и боевой пилот «Хаас» Мик Шумахер будут резервными пилотами команды в сезоне-2022. Джовинацци будет резервным гонщиком на 12 из 23 этапов в следующем году, на остальных 11 резервным будет Шумахер, поскольку Джовинацци будет участвовать в гонках «Формулы-Е».

В сезоне-2021 Шварцман занял второе место в личном зачете «Формулы-2». Гонщик выступал за команду «Према» и уступил лишь своему партнеру по команде Оскару Пиастри. По окончании сезона 22-летний россиянин сообщил, что покидает гоночную серию.

Дополнительная информация:

https://www.ferrari.com/en-EN/formula1/articles/giovinazzi-and-schumacher-reserve-drivers-for-the-scuderia-shwartzman-test-driver

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Иван Торопцев все материалы автора
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