Роберт Шварцман стал тест-пилотом «Феррари»
Российский гонщик Роберт Шварцман стал тест-пилотом «Феррари», сообщает официальный сайт итальянской команды.
Шварцман будет помогать боевым пилотам «Феррари», работая на новом симуляторе, который был создан прошлым летом. Россиянин будет работать вместе с двумя другими тест-пилотами команды: Антонио Фуоко и Давиде Ригоном.
.@Anto_Giovinazzi and @SchumacherMick reserve drivers for the Scuderia, @ShwartzmanRob test driver— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 22, 2021
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Также в «Феррари» подтвердили, что бывший гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци и боевой пилот «Хаас» Мик Шумахер будут резервными пилотами команды в сезоне-2022. Джовинацци будет резервным гонщиком на 12 из 23 этапов в следующем году, на остальных 11 резервным будет Шумахер, поскольку Джовинацци будет участвовать в гонках «Формулы-Е».
В сезоне-2021 Шварцман занял второе место в личном зачете «Формулы-2». Гонщик выступал за команду «Према» и уступил лишь своему партнеру по команде Оскару Пиастри. По окончании сезона 22-летний россиянин сообщил, что покидает гоночную серию.
Дополнительная информация:
https://www.ferrari.com/en-EN/formula1/articles/giovinazzi-and-schumacher-reserve-drivers-for-the-scuderia-shwartzman-test-driver
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