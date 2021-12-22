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Хорнер продлит контракт с «Ред Булл» на пять лет

16:27
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер продлит контракт с командой. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026, утверждает Motorsport.

Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Хорнер возглавил «Ред Булл» в 2005 году — это был первый сезон команды в «Формуле-1». Под его руководством команда пять раз выигрывала чемпионский титул и еще четыре раза побеждала в Кубке конструкторов.

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Иван Шитик все материалы автора
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