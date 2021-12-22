Мик Шумахер будет резервным пилотом «Феррари» в следующем сезоне «Формулы-1»
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что гонщик «Хаас» Мик Шумахер будет резервным пилотом итальянской команды в сезоне-2022.
«Мик будет резервным пилотом «Феррари», как и Антонио Джовинацци. Шумахер будет нашим резервным пилотом в некоторых гонках, где не будет Джовинацци. Мик заслужил небольшое повышение. Он отлично поработал в «Хаас» в прошлом сезоне. Машины в 2022 году будут значительно отличаться от тех, которые были в минувшем сезоне, так что Шумахеру еще предстоит привыкнуть к новым условиям. Для нас это важно, ведь если Мик нам понадобится, то он будет готов сесть за руль «Феррари», — приводит GrandPX слова Бинотто.
Мик Шумахер — воспитанник академии «Феррари», он будет боевым пилотом «Хаас» в сезоне-2022. Антонио Джовинацци со следующего сезона будет выступать в «Формуле-Е» и станет совмещать выступления в этой серии с ролью резервного пилота «Феррари».
Дополнительная информация:
https://grandpx.news/schumacher-promoted-to-ferrari-reserve-role/
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