Роберт Кубица: «Ферстаппен станет чемпионом быстрее Леклера»

Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица поделился мнением о молодых гонщиках, Максе Ферстаппене («Ред Булл») и Шарле Леклере («Феррари»).

— Ферстаппен очень умен и явно готов к тому, чтобы стать чемпионом, — цитирует Corriere della Sera Кубицу. — Мы еще не видели, как он себя будет вести при борьбе за титул, но я бы поставил на то, что ему удастся выиграть чемпионат раньше, чем Леклер. Впрочем, Шарль тоже неплох, он мог выиграть уже во второй гонке в «Феррари», на «Гран-при Бахрейна». Если кто-то удивился этому, то этот человек не разбирается в пилотах.