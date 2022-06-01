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Сегодня, 19:26

Ремонт машины Мика Шумахера после аварии на «Гран-при Монако» может обойтись в 1 миллион долларов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал, во сколько команде обойдется ремонт машины Мика Шумахера после аварии на «Гран-при Монако».

«Уничтожена вся подвеска, кроме передней левой части болида. Остальное — карбоновая пыль. Не знаю точную сумму ремонта, но коробки передачи нет, нет радиаторов, шасси уничтожено. Все это обойдется в сумму от 500 тысяч до 1 миллиона долларов», — приводит Motorsport слова Штайнера.

Во время «Гран-при Монако» Шумахер потерял контроль над болидом и врезался в ограждение, в результате чего машину разломило пополам.

В сезоне-2022 лучшим результатом Шумахера стало 11-е место на «Гран-при Бахрейна». Гонщик занимает 19-е место в личном зачете «Формулы-1».

Хаас
Мик Шумахер
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