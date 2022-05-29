Шумахер потерял контроль над болидом и врезался в барьеры на «Гран-при Монако». Машину разломило пополам

Пилот «Хааса» Мик Шумахер попал в серьезную аварию на «Гран-при Монако».

Гонщик потерял контроль над своим болидом на скоростном участке трассы в секции «Бассейн» и врезался в барьеры. В результате аварии машину разломило пополам. Шумахер сообщил, что с ним все в порядке.

На трассу выехала машина безопасности. Гонка остановлена красными флагами.