Шумахер потерял контроль над болидом и врезался в барьеры на «Гран-при Монако». Машину разломило пополам
Болид Шумахера разломило пополам в результате аварии на «Гран-при Монако»
Пилот «Хааса» Мик Шумахер попал в серьезную аварию на «Гран-при Монако».
Гонщик потерял контроль над своим болидом на скоростном участке трассы в секции «Бассейн» и врезался в барьеры. В результате аварии машину разломило пополам. Шумахер сообщил, что с ним все в порядке.
На трассу выехала машина безопасности. Гонка остановлена красными флагами.
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