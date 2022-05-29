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Сегодня, 17:57

Шумахер потерял контроль над болидом и врезался в барьеры на «Гран-при Монако». Машину разломило пополам

Болид Шумахера разломило пополам в результате аварии на «Гран-при Монако»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Болид пилота «Хааса» Мика Шумахера после аварии.
Фото Sky Sports

Пилот «Хааса» Мик Шумахер попал в серьезную аварию на «Гран-при Монако».

Гонщик потерял контроль над своим болидом на скоростном участке трассы в секции «Бассейн» и врезался в барьеры. В результате аварии машину разломило пополам. Шумахер сообщил, что с ним все в порядке.

На трассу выехала машина безопасности. Гонка остановлена красными флагами.

Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
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