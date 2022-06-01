Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:39

В «Астон Мартин» хотят, чтобы Феттель остался

Читать «СЭ» в

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак заявил, что в команде рассчитывают на продление контракта с 4-кратным чемпионом «Формулы 1» Себастьяном Феттелем.

«Когда у вас есть кто-то вроде Себастьяна, вы должны попытаться удержать его. В нем есть сочетание опыта и умения водить в экстремальных условиях. Кроме того, он очень позитивный человек, который помогает нам прогрессировать. У нас есть свой путь, который мы хотим продолжить с Себастьяном. Об остальном узнаем позже», — цитирует Крака RTL.

Контракт 34-летнего Феттеля истекает в конце года.

Ранее сообщалось, что его могут заменить пилот «Хааса» Мик Шумахер или гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо.

Формула-1
Альпин
Астон Мартин
Хаас
Мик Шумахер
Себастьян Феттель
Фернандо Алонсо
0
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
34,5 млн евро за балласт. Сколько может заработать «Спартак» на Тиле, Крале, Ларсоне и других игроках в аренде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ральф Шумахер — об аварии Мика: «Таких ошибок допускать нельзя»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости