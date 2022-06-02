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Сегодня, 14:32

Магнуссен считает, что переезд «Хаас» на базу в Маранелло помог команде улучшить результаты

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Хаас» Кевин Магнуссен считает, что переезд команды на базу в Маранелло помог команде улучшить результаты в сезоне-2022.

«Это отличное изменение для команды. Переезд произошел в прошлом году, когда меня не было, но теперь там работает больше специалистов. Думаю, это помогает отделам в коммуникации между собой, работники могут просто выйти и обсудить что-то друг с другом.
Раньше вся наша команда была рассеяна по всему миру — в Штатах, в Италии, в Англии. Гораздо проще, когда ты можешь просто подойти к коллеге и что-то обсудить с ним. Улучшения заметны по нашей машине в этом году. Думаю, «Хаас» движется в правильном направлении», — приводит GrandPX слова Магнуссена.

После семи этапов сезона-2022 «Хаас» занимает восьмое место в Кубке конструкторов с 15 очками.

Следующий «Гран-при» пройдет в Азербайджане с 10 по 12 июня.

Источник: https://grandpx.news/maranello-hq-helping-haas-magnussen/
Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
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