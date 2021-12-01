«Ред Булл» рассматривает возможность замены двигателя на болиде Ферстаппена на «Гран-при Саудовской Аравии»

«Ред Булл» может заменить двигатель на болиде Макса Ферстаппена на «Гран-при Саудовской Аравии», сообщает Motorsport.

По информации источника, речь идет не о полной замене силовой установки, а о замене двигателя внутреннего сгорания, что приведет к штрафу в 5 позиций на стартовой решетке. Сообщается, что в «Ред Булл» рассчитывают на попадание Ферстаппена как минимум на второе место даже с условием штрафа, предполагается, что решение будет принято в пятницу вечером или в субботу утром.

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 3 по 5 декабря. Ферстаппен лидирует в личном зачете «Формулы-1» за 2 этапа до конца сезона-2021 с отрывом в 8 очков от идущего вторым Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».