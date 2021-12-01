Гельмут Марко опроверг информация о замене двигателя на болиде Ферстаппена на «Гран-при Саудовской Аравии»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал информацию о возможной замене двигателя на болиде Макса Ферстаппена на «Гран-при Саудовской Аравии».

«В данный момент мы не планируем менять двигатель на «Гран-при Саудовской Аравии». А если замена все-таки случится, то уже перед «Гран-при Абу-Даби», — приводит слова советника F1-Insider.

Ранее издание Motorsport сообщало, что «Ред Булл» хочет заменить двигатель внутреннего сгорания на болиде Ферстаппена, что приведет к штрафу в пять позиций на стартовой решетке.

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 3 по 5 декабря.

Пилот «Ред Булл» лидирует в личном зачете «Ф-1» за 2 этапа до конца сезона-2021. На его счету 351.5 балла. На втором месте находится Льюис Хэмилтон из «Мерседес» (343.5 балла).