Мазепин рассказал, какой этап «Гран-при» понравился ему больше всего в сезоне-2021

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин рассказал, какой из этапов «Гран-при» ему понравился больше всего.

«Какой этап понравился больше всего? Без сомнений, гонка в Сочи. Выступление перед родными болельщиками не сравнится ни с чем. Ты гоняешься перед людьми твоей культуры, которые выросли в тех же местах, что и ты. Это связывает с болельщиками на совершенно другом уровне», — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.

Этап «Гран-при» в Сочи проходил с 24 по 26 сентября. Мазепин на домашней трассе занял 18-е место.