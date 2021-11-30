Мазепин рассказал, какой этап «Гран-при» понравился ему больше всего в сезоне-2021
30 ноября, 23:56
Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин рассказал, какой из этапов «Гран-при» ему понравился больше всего.
«Какой этап понравился больше всего? Без сомнений, гонка в Сочи. Выступление перед родными болельщиками не сравнится ни с чем. Ты гоняешься перед людьми твоей культуры, которые выросли в тех же местах, что и ты. Это связывает с болельщиками на совершенно другом уровне», — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.
Этап «Гран-при» в Сочи проходил с 24 по 26 сентября. Мазепин на домашней трассе занял 18-е место.
Дополнительная информация:
https://www.haasf1team.com/news/saudi-arabian-grand-prix-preview
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