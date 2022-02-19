Расселл поделился первыми впечатлениями от нового болида «Мерседеса» на сезон-2022

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о новом болиде команды на сезон-2022 «Формулы-1».

«Утром у меня мурашки бегали, когда мы впервые завели новый болид. Я проехал много кругов на симуляторе, видел много чертежей машины, но с выездом на настоящую трассу не сравнится ничто.

Думаю, факт в том, что когда ты за рулем одной и той же машины едешь по трассе в безветренную погоду, и едешь при скорости ветра в 100 км/ч — как, такое ощущение, было сегодня, — то это явно не одно и тоже. И управлять машиной в таких условиях очень трудно. Да, в таких погодных условиях нам пришлось нелегко, но в целом машина вела себя более или менее так, как мы и ожидали на основе данных с симулятора», — приводит слова Расселла Racefans.

«Мерседес» презентовал болид, построенный по новому регламенту, 18 февраля.

Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне и с 10 по 12 марта в Бахрейне. Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.