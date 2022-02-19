«Формула-1» изменила правила рестарта в гонках

Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла некоторые изменения в спортивный регламент чемпионата «Формула-1», включая корректировку правила рестарта, сообщает Motorsport.

Раньше машина безопасности могла уехать с трассы только в конце следующего круга после того, как все круговые обошли лидера заезда. Теперь эта процедура будет выполняться, когда появится сообщение «круговые могут обгонять», поскольку таким образом дирекция уже посчитает условия достаточно безопасными для возобновления гонки.

Предполагается, что такое нововведение будет экономить командам чуть больше времени, чем ранее, поскольку не надо будет дожидаться круговых.