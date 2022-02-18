«Мерседес» представил новый болид на сезон-2022

«Мерседес» провел презентацию нового болида на сезон-2022.

Машина получила название F1 W13. Команда приняла решение вернуться к традиционной ливрее серебряного цвета с голубыми вставками.

Mercedes launch the W13... and it's simply stunning! ? pic.twitter.com/JqJUzn4DDv — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 18, 2022

В сезоне-2022 за «Мерседес» будут выступать Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. Расселл проведет свой первый сезон за немецкую команду, до этого он был гонщиком «Уильямс». С нового сезона он займет место Валттери Боттаса, который перешел в «Альфа Ромео».

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.