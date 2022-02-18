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Сегодня, 12:36

«Мерседес» представил новый болид на сезон-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
Болид «Мерседеса» на сезон-2022.
Фото Instagram

«Мерседес» провел презентацию нового болида на сезон-2022.

Машина получила название F1 W13. Команда приняла решение вернуться к традиционной ливрее серебряного цвета с голубыми вставками.

Публикация от Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@mercedesamgf1)

В сезоне-2022 за «Мерседес» будут выступать Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. Расселл проведет свой первый сезон за немецкую команду, до этого он был гонщиком «Уильямс». С нового сезона он займет место Валттери Боттаса, который перешел в «Альфа Ромео».

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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