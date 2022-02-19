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Сегодня, 15:00

«Формула-1» обязала команды раскрывать технические новинки

Иван Шитик
Корреспондент

В обновленной версии спортивного регламента «Формулы-1» говорится, что команды отныне обязаны до старта уик-энда подавать заявку с указанием «базовой спецификации» своих машин. Она будет содержать «наименование и краткое описание основных аэродинамических элементов и кузовных панелей», причем тех, что не использовались до этого, сообщает Motorsport.

Документы следует направить в ФИА в четверг вечером, а уже в пятницу утром — не позднее, чем за 90 минут до старта первой тренировки — будет проходить собственно демонстрация.

Команды обязаны выкатить обе свои машины на пит-лейн для доступа медиа и оставить на один час. При этом они должны быть в той конфигурации, какую планируется использовать для выезда на трассу. Это позволит журналистам увидеть и заснять все новинки, чтобы в дальнейшем сообщить о них своим зрителям и читателям.

Формула-1
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