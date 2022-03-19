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Сегодня, 21:49

Расселл объяснил свой слабый результат в третьем сегменте квалификации «Гран-при Бахрейна»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Джордж Расселл объяснил свой слабый результат в третьем сегменте квалификации «Гран-при Бахрейна».

Британец показал девятое время, а Льюис Хэмилтон стал пятым, опередив Расселла на шесть десятых.

«Я просто попробовал что-то иное. У нас был лишь один комплект свежих шин. Я атаковал на круге выезда из боксов, потом зашёл в первый поворот — и у меня просто не было сцепления. Я проехал на секунду медленнее, чем во втором сегменте. Ожидал, что буду на пару секунд быстрее.

Очень досадно. Я рад, что попробовал — задним умом легко критиковать. Мы знаем, что не там, где хотим быть, а девятое место намного ниже возможностей машины. Мы делаем всё, что можем, чтобы приблизиться к «Феррари» и «Ред Булл». Не идеально, но гонка завтра", — приводит слова Расселла Motorsport Week.

Главная гонка состоится завтра, 20 марта. Начало в 18:00 по московскому времени.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/03/19/russell-explains-reason-behind-time-loss-during-final-q3-lap/
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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