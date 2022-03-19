Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас подвел итоги квалификации «Гран-при Бахрейна».

«Мы будем стартовать бок о бок с Хэмилтоном, это классно. Должно быть весело. Если бы мне заранее кто-то сказал, что в Бахрейне мы будем стартовать бок о бок с Льюисом — я бы сразу согласился. Но да, это только начало нашего путешествия. И теперь нам нужно постараться продолжить смотреть и двигаться вперед, а не назад. Это здорово.

Ведь это была первая сессия, в которой мы могли узнать, где именно находимся в расстановке сил. Так что да, я доволен результатом, он дает мне надежду — а вот если бы я оказался 18-м, то понимал бы, что нам предстоит забраться на чуть более высокую гору", — приводит слова Боттаса autosport.com.

Пилот «Альфа Ромео» занял шестое место в квалификации «Гран-при Бахрейна», Льюис Хэмилтон — пятый.

Гонка состоится завтра, 20 марта. Начало в 18:00 по московскому времени.