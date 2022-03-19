Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф поделился мнением о прогрессе команды после квалификации «Гран-при Бахрейна».

Пилоты команды Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли пятое и девятое места соответственно.

«Нам нужно быть реалистами. Сейчас мы третья по скорости команда в пелотоне. Нам не хватает скорости на прямых, одна из наших машин отстала от соперников на 0,7 секунды.

Реалии таковы, что отставание составляет 0,5 секунды. В прошлом мы уже оказывались в трудных ситуациях. В прошлом году мы были в 0,4 позади Ферстаппена», — приводит слова Вольффа Sky Sports.

Поул завоевал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Макс Ферстаппен из "Ред Булла" показал второе время. Третье место у еще одного гонщика "Феррари" Карлоса Сайнса.

Гонка состоится завтра, 20 марта. Начало — в 18:00 по московскому времени.