Леклер: «Сегодня было сложно подняться выше третьего места»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свое третье место в гонке в рамках «Гран-при Нидерландов».

«Честно говоря, сегодня было сложно подняться еще выше. Нам немного не повезло с виртуальной машиной безопасности, правда, я не знаю, изменило ли это что-либо, потому что Ферстаппен сегодня был слишком быстр. Потом появились оба «Мерседеса», которые просто полетели, когда их перевели на шины «хард». Нам же на этом комплекте было сложно, нужно проанализировать, почему так вышло», — цитирует Sky Sports Леклера.

После гонки в Нидерландах Леклер делит второе место в личном зачете с Серхио Пересом («Ред Булл»), оба пилота набрали по 201 очку. Лидером является партнер Переса по команде и действующий чемпион Макс Ферстаппен, на счету которого 310 очков.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Италии с 9 по 11 сентября.