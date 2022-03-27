Расселл доволен результатами «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги «Гран-при Саудовской Аравии». Он финишировал пятым.

«Гонка мне очень понравилась, даже учитывая тот факт, что провел ее фактически в одиночестве. Думаю, это была самая напряженная с точки зрения физической нагрузки гонка, в которой я участвовал. Конечно, мне бы хотелось бороться за победы, а не за пятое место.

Машина работала хорошо, баланс был отличным. Нам просто в целом не хватает сцепления с трассой. Но это был хороший опыт. Думаю, все гонщики атаковали на пределе. Необходимо прогрессировать сильнее. Я уверен, что мы способны это сделать», — приводит слова Расселла BBC Sport.

Напарник Расселла Льюис Хэмилтон финишировал на десятом месте.

Победил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе и третье места заняли гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс.