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27 марта, 23:37

Расселл доволен результатами «Гран-при Саудовской Аравии»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги «Гран-при Саудовской Аравии». Он финишировал пятым.

«Гонка мне очень понравилась, даже учитывая тот факт, что провел ее фактически в одиночестве. Думаю, это была самая напряженная с точки зрения физической нагрузки гонка, в которой я участвовал. Конечно, мне бы хотелось бороться за победы, а не за пятое место.

Машина работала хорошо, баланс был отличным. Нам просто в целом не хватает сцепления с трассой. Но это был хороший опыт. Думаю, все гонщики атаковали на пределе. Необходимо прогрессировать сильнее. Я уверен, что мы способны это сделать», — приводит слова Расселла BBC Sport.

Напарник Расселла Льюис Хэмилтон финишировал на десятом месте.

Победил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе и третье места заняли гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/formula1/58919737
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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