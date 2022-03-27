Албон потеряет три места на стартовой решетке «Гран-при Австралии»

Гонщик «Уильямса» Александер Албон получил штраф в виде потере трех позиций на стартовой решетке «Гран-при Австралии».

Таиландский пилот наказан за столкновение с канадским гонщиком «Астон Мартин» Лэнсом Строллом в первом повороте гонки «Гран-при Саудовской Аравии». Албон пытался занять 11-ю позицию по внутренней траектории, но врезался в болид Стролла.

«Выполняя атакующий маневр, машина №23 заблокировала колеса и столкнулась с машиной №18 на апексе поворота. Мы установили, что машина №23 несет полную или преимущественную ответственность за столкновение», — говорится в сообщении стюардов.

«Гран-при Австралии» пройдет с 7 по 10 апреля.