Хорнер оценил соперничество Ферстаппена и Леклера на «Гран-при Саудовской Аравии»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о результатах «Гран-при Саудовской Аравии».

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл гонку. Шарль Леклер и Карлос Сайнс из «Феррари» заняли второе и третье место.

«Просто отличная гонка. Последние несколько кругов получились действительно захватывающими. К счастью, нам хватило скорости, чтобы добиться успеха.

Макс провел очень хорошую гонку, ему пришлось набраться терпения. Он старался беречь шины, чтобы хорошо провести окончание заезда, а затем, по окончании последнего режима пейскара, пошел в атаку.

У «Феррари» отличная машина и отличные гонщики. Сражение сегодня вышло очень тяжелым — и вот что ждет всех нас в оставшихся гонках этого сезона. Учитывая то, что мы увидели в первых гонках, это будет невероятно», — приводит слова Хорнера Skysports.

После второго этапа «Гран-при» Леклер лидирует в личном зачете пилотов. У него в активе 45 очков. Сайнс на втором с 33 очками, Ферстаппен — третий (25).