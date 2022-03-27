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27 марта, 23:57

Хорнер оценил соперничество Ферстаппена и Леклера на «Гран-при Саудовской Аравии»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о результатах «Гран-при Саудовской Аравии».

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл гонку. Шарль Леклер и Карлос Сайнс из «Феррари» заняли второе и третье место.

«Просто отличная гонка. Последние несколько кругов получились действительно захватывающими. К счастью, нам хватило скорости, чтобы добиться успеха.

Макс провел очень хорошую гонку, ему пришлось набраться терпения. Он старался беречь шины, чтобы хорошо провести окончание заезда, а затем, по окончании последнего режима пейскара, пошел в атаку.

У «Феррари» отличная машина и отличные гонщики. Сражение сегодня вышло очень тяжелым — и вот что ждет всех нас в оставшихся гонках этого сезона. Учитывая то, что мы увидели в первых гонках, это будет невероятно», — приводит слова Хорнера Skysports.

После второго этапа «Гран-при» Леклер лидирует в личном зачете пилотов. У него в активе 45 очков. Сайнс на втором с 33 очками, Ферстаппен — третий (25).

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12576308/saudi-arabian-gp-live-updates-from-the-jeddah-race-as-sergio-perez-starts-on-pole-while-lewis-hamilton-attempts-comebaclk
Формула-1
Феррари
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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