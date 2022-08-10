Ральф Шумахер заявил, что его племянник Мик слабо начал сезон-2022 «Формулы-1»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о выступлении своего племянника, пилота команды «Хаас» Мика Шумахера в нынешнем сезоне.

«Ну, я должен сказать, что нынешний сезон Мик явно начал слабо, если сравнить с тем, как начал его Магнуссен. Но потом он все-таки нашел свой путь, и это случилось в правильное время. Как правило, август или сентябрь — это время, когда происходит поиск гонщиков. Я хочу сказать, что в «Формуле-2» есть некоторые пилоты, которые здорово выступают, и у них есть деньги. Есть, к примеру, Фелипе Другович, который хочет пойти на повышение», — приводит слова Ральфа Motorsport-Total.

Ранее сообщалось, что Мик Шумахер может завершить свое участие в «Формуле-1». «Хаас» и гонщик не договорились о новом контракте.

В сезоне-2022 сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера после 13 этапов занимает 15-е место (12 очков).