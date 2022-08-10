Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 14:40

Ральф Шумахер заявил, что его племянник Мик слабо начал сезон-2022 «Формулы-1»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о выступлении своего племянника, пилота команды «Хаас» Мика Шумахера в нынешнем сезоне.

«Ну, я должен сказать, что нынешний сезон Мик явно начал слабо, если сравнить с тем, как начал его Магнуссен. Но потом он все-таки нашел свой путь, и это случилось в правильное время. Как правило, август или сентябрь — это время, когда происходит поиск гонщиков. Я хочу сказать, что в «Формуле-2» есть некоторые пилоты, которые здорово выступают, и у них есть деньги. Есть, к примеру, Фелипе Другович, который хочет пойти на повышение», — приводит слова Ральфа Motorsport-Total.

Ранее сообщалось, что Мик Шумахер может завершить свое участие в «Формуле-1». «Хаас» и гонщик не договорились о новом контракте.

В сезоне-2022 сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера после 13 этапов занимает 15-е место (12 очков).

Источник: https://www.motorsport-total.com/formel-1/news/ralf-schumacher-mick-hat-natuerlich-sehr-schwach-angefangen-22080806
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
Михаэль Шумахер
0
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
«Ференцварош» Черчесова развалился, Головин снова упустил шанс сыграть в ЛЧ. Обзор 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Феррари» представит новую гибридную систему на «Гран-при Бельгии»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости