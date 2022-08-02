Будущее Мика Шумахера в «Формуле-1» находится под вопросом

Пилот «Хаас» Мик Шумахер может завершить свое участие в «Формуле-1», сообщает Bild.

По данным источника, 23-летний пилот, контракт которого с американской командой истекает по окончании сезона-2022, уже провел первые переговоры. Однако отношения между двумя сторонами сложные, так как босс команды «Хаас» Гюнтер Штайнер в прошлом открыто критиковал Шумахера.

Также сообщается, что глава «Феррари» Маттиа Бинотто сомневается в таланте гонщика, поэтому может отказаться от влияния на продление контракта Шумахера с «Хаасом».

Мик Шумахер участвует в «Ф-1» с 2021 года. По итогам первого сезона он занял 19-е место в личном зачете, не набрав ни одного очка.

В сезоне-2022 сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера после 13 гонок занимает 15-е место (12 очков).