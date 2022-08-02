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Сегодня, 12:19

Будущее Мика Шумахера в «Формуле-1» находится под вопросом

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Хаас» Мик Шумахер может завершить свое участие в «Формуле-1», сообщает Bild.

По данным источника, 23-летний пилот, контракт которого с американской командой истекает по окончании сезона-2022, уже провел первые переговоры. Однако отношения между двумя сторонами сложные, так как босс команды «Хаас» Гюнтер Штайнер в прошлом открыто критиковал Шумахера.

Также сообщается, что глава «Феррари» Маттиа Бинотто сомневается в таланте гонщика, поэтому может отказаться от влияния на продление контракта Шумахера с «Хаасом».

Мик Шумахер участвует в «Ф-1» с 2021 года. По итогам первого сезона он занял 19-е место в личном зачете, не набрав ни одного очка.

В сезоне-2022 сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера после 13 гонок занимает 15-е место (12 очков).

Источник: https://www.bild.de/sport/motorsport/motorsport/formel-1-zukunft-unsicher-mick-schumacher-droht-das-aus-80879420.bild.html
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
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