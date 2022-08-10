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Сегодня, 13:33

«Феррари» представит новую гибридную систему на «Гран-при Бельгии»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Феррари» собирается представить обновленную гибридную систему на «Гран-при Бельгии».

Как сообщает Motorsport, босс «Феррари» Маттиа Бинотто сказал, что команда надеется, что сможет извлечь выгоду из модернизации.

«Да, мы ожидаем улучшений в гибридной системе, которые могут помочь нам в течение всего периода заморозки двигателя. Мы усердно работаем, но это не будет поворотным моментом», — сказал Бинотто.

По правилам ФИА, с 1 марта доработка моторов, турбин и агрегатов MGU-H запрещена, а с 1 сентября такой же запрет вводится и на мотор-генератор MGU-K, тяговую батарею и управляющую электронику.

После 1 сентября силовые установки «Формулы-1» будут заморожены до 2026 года, когда вступит в силу новый технический регламент на двигатели. Командам будет разрешено только повысить надежность своих силовых установок, однако повышение производительности будет ограничено.

Гонка в Бельгии, которая пройдет с 26 по 28 августа, станет последней, когда команды могут внести какие-то изменения в конструкцию.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/08/10/ferrari-set-for-engine-upgrade-at-belgian-gp/
Формула-1
Феррари
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