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Сегодня, 17:08

Пилот «Феррари» Леклер рассказал, что переживает из-за ошибок в «Формуле-1»

Алексей Еремин
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, как пытается исправлять свои ошибки после этапов «Формулы-1».

«Я очень строг к себе. Мне гораздо труднее справляться со своими ошибками, чем с командными, хотя, очевидно, проигрываем и выигрываем мы вместе. Но всякий раз, когда я переживаю это трудное время, пытаюсь мысленно проанализировать, что было не так», — приводит RacingNews365 слова Леклера.

За девять этапов до конца сезона-2022 «Формулы-1» Леклер занимает второе место — 178 очков. Лидирует в личном зачете Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 258 очков, его напарник Серхио Перес — третий (173 очка).

В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл», который имеет на своем счету 431 очко. «Феррари» находится на второй позиции — 334.

Источник: https://racingnews365.com/leclerc-baffled-by-other-drivers-approach-to-mistakes-i-just-dont-understand-it
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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