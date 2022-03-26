Пятеро гонщиков выступали против проведения «Гран-при Саудовской Аравии»

Пятеро гонщиков команд «Формулы-1» выступали за отмену «Гран-при Саудовской Аравии» после взрыва и пожара на нефтяном объекте компании Aramco недалеко от автодрома, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Гонщики и представители команд обсуждали безопасность проведения соревнований. Несмотря на то, что власти Саудовской Аравии и организаторы гонки гарантировали безопасность участников, Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл (оба — «Мерседес»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Пьер Гасли («Альфа Таури») и Лэнс Стролл («Астон Мартин») настаивали на том, чтобы гонка была отменена.

Ранее сообщалось, что после второй свободной практики состоялось четырехчасовое совещание, на котором гонщики и представители команд согласились продолжить выступления.

Вчера, 25 марта во время первой сессии свободных заездов «Гран-при Саудовской Аравии» йеменская группировка хуситов провела ракетный обстрел нефтяных объектов, находящихся рядом с автодромом в Джидде, где проходит этап.