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Сегодня, 07:51

Гонщики согласились продолжить «Гран-при Саудовской Аравии», несмотря на ракетный удар

Евгений Козинов
Корреспондент
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После пятничной тренировки перед «Гран-при Саудовской Аравии» состоялось совещание, которое длилось четыре часа. Гонщики и представители команд обсуждали безопасность проведения соревнований в связи с ракетной атакой на Джидду со стороны Йемена.

Как отмечает F1 News, у пилотом возникли опасения по поводу безопасности и возможности проведения гонки в таких условиях, но после дополнительных заверений со стороны руководства «Формулы-1», они согласились принять участие в гонке.

Отмечается, что одним из пунктов соглашения было то, что гонщики получат возможность быстро и безопасно покинуть страну, если гонка не состоится.

Ранее сообщалось, что этап «Гран-при» может быть отменен из-за ракетного удара по Джидде.

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