«Формула-1» выступила с официальным заявлением по ситуации с «Гран-при Саудовской Аравии»

«Формула-1» выступила с официальным заявлением по ситуации с проведением «Гран-при Саудовской Аравии».

«Формула-1» и Международная автомобильная федерация могут подтвердить, что после обсуждения с командами и пилотами принято решение продолжить «Гран-при Саудовской Аравии» в соответствии с изначальным планом.

На фоне инцидента, который произошел в Джедде в пятницу, состоялось заседание между заинтересованными сторонами, представителями правительства Саудовской Аравии и службой безопасности, которая дала гарантии, что проведению этапа не угрожает опасность. Было принято решение поддерживать открытый диалог в течение всего этапа и в будущем", — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что после второй свободной практики состоялось четырехчасовое совещание, на котором гонщики и представители команд согласились продолжить выступления.

Вчера, 25 марта во время первой сессии свободных заездов «Гран-при Саудовской Аравии» йеменская группировка хуситов провела ракетный обстрел нефтяных объектов, находящихся рядом с автодромом в Джидде, где проходит этап.

Сегодня в рамках «Гран-при Саудовской Аравии» пройдут третья практика (начало — в 17.00 мск) и квалификация (начало — в 20.00 мск). Гонка состоится завтра, 27 марта и начнется в 20.00 мск.