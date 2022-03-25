Во время практики «Формулы-1» по Джидде предположительно нанесли ракетный удар

Во время первой сессии свободных заездов «Формулы-1» йеменская группировка хуситов атаковала Джидду и нефтяные объекты.

Журналист Крис Медланд сообщил в Twitter, что пожар находится примерно в десяти километрах от трассы, где проходит «Гран-при Саудовской Аравии». «Формула-1» официально не комментирует ситуацию.

25 марта в 20:00 состоится вторая практика. По итогам первой сессии лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.