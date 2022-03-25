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Сегодня, 19:19

Во время практики «Формулы-1» по Джидде предположительно нанесли ракетный удар

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Во время первой сессии свободных заездов «Формулы-1» йеменская группировка хуситов атаковала Джидду и нефтяные объекты.

Журналист Крис Медланд сообщил в Twitter, что пожар находится примерно в десяти километрах от трассы, где проходит «Гран-при Саудовской Аравии». «Формула-1» официально не комментирует ситуацию.

25 марта в 20:00 состоится вторая практика. По итогам первой сессии лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Источник: https://twitter.com/ChrisMedlandF1/status/1507380236207460358
Формула-1
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