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Сегодня, 18:00

Леклер показал лучшее время по итогам третьей практики «Гран-при Саудовской Аравии»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Саудовской Аравии».

Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Его напарник Серхио Перес показал третье время.

Пилоты «Мерседес» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли одиннадцатое и четырнадцатое места соответственно.

Квалификация «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет 26 марта в 20:00 по московскому времени.

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Шарль Леклер
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