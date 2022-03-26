Леклер показал лучшее время по итогам третьей практики «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Саудовской Аравии».

Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Его напарник Серхио Перес показал третье время.

Пилоты «Мерседес» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли одиннадцатое и четырнадцатое места соответственно.

Квалификация «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет 26 марта в 20:00 по московскому времени.