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Сегодня, 11:23

Президент ФИА пообещал штрафовать Хэмилтона, если тот нарушит запрет на ношение украшений

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Международной федерации автоспорта (ФИА) Мохаммед бен Сулайем пообещал штрафовать Льюиса Хэмилтона, если гонщик «Мерседеса» не выполнит требование дирекции гонок и продолжит носить ювелирные украшения.

«Вы не можете все прощать людям на том основании, что они ваши друзья. Правила должны быть едины для всех, и будет именно так.

Так что выбор за ним. За нарушения предусмотрены штрафы. Ведь если кто-то превышает установленный предел скорости, таких людей штрафуют, даже если они допустили нарушение случайно.

Мне очень нравятся ювелирные украшения, уверяю вас. Но когда вы садитесь за руль гоночной машины, у вас нет выбора. Говорят, это правило раньше не применялось — не спрашивайте меня, почему. Эти вопросы надо задавать прежнему руководству ФИА", — цитирует функционера Daily Mail.

Перед «Гран-при Майами» гоночный директор Нильс Виттих ввел обязательный контроль за украшениями гонщиков. Правило о недопустимости металлических изделий и раньше присутствовало в Спортивном кодексе ФИА, но фактически не соблюдалось.

Мерседес
Льюис Хэмилтон
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