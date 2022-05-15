Президент ФИА пообещал штрафовать Хэмилтона, если тот нарушит запрет на ношение украшений

Президент Международной федерации автоспорта (ФИА) Мохаммед бен Сулайем пообещал штрафовать Льюиса Хэмилтона, если гонщик «Мерседеса» не выполнит требование дирекции гонок и продолжит носить ювелирные украшения.

«Вы не можете все прощать людям на том основании, что они ваши друзья. Правила должны быть едины для всех, и будет именно так.

Так что выбор за ним. За нарушения предусмотрены штрафы. Ведь если кто-то превышает установленный предел скорости, таких людей штрафуют, даже если они допустили нарушение случайно.

Мне очень нравятся ювелирные украшения, уверяю вас. Но когда вы садитесь за руль гоночной машины, у вас нет выбора. Говорят, это правило раньше не применялось — не спрашивайте меня, почему. Эти вопросы надо задавать прежнему руководству ФИА", — цитирует функционера Daily Mail.

Перед «Гран-при Майами» гоночный директор Нильс Виттих ввел обязательный контроль за украшениями гонщиков. Правило о недопустимости металлических изделий и раньше присутствовало в Спортивном кодексе ФИА, но фактически не соблюдалось.