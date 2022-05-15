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Ферстаппен: «Не думаю, что Гран-при Монако можно заменить»

Ферстаппен сомневается, что этапы в Майами и Лас-Вегасе в могут заменить «Гран-при Монако»
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сомневается, что этапы в Майами и Лас-Вегасе в будущем могут заменить «Гран-при Монако».

«Не думаю, что «Гран-при Монако» можно заменить, потому что у этапа очень богатая история, — приводит слова Ферстаппена Motosport. — К тому же, трасса в Майами сильно отличается от Монако. Здесь намного больше места на трассе».

По словам пилота, на этапе в Майами совсем другая атмосфера.

«В Майами другая культура, и это хорошо, потому что если бы на всех гонках была одна и та же атмосфера, это было бы очень скучно. Думаю, при составлении календаря нужно искать золотую середину, сочетая и такие гонки, как в Майами, и как в Монако, и конечно гонки на стационарных автодромах», — сказал он.

Ферстаппен выиграл «Гран-при Майами». Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер из «Феррари», третье — его партнер по команде Карлос Сайнс.

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/verstappen-miami-vegas-monaco-status/10303637/
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