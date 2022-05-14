Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Испании».

«Будет напряженная неделя, но при этом я собираюсь насладиться этим «Гран-при». Впервые у меня появится реальная возможность побороться за подиум и победу.

Первое место стало бы действительно уникальным достижением, потому что оно было бы завоевано в родных стенах. Для этого я усердно работаю каждый день. Дома всегда проводил свои лучшие гонки. В этом году, с новым болидом, верю, что у нас есть все шансы. Буду делать все возможное, чтобы победить», — приводит слова Сайнса AS.

«Гран-при Испании» пройдет с 20 по 22 мая в Барселоне.