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Сегодня, 16:22

Сайнс — о «Гран-при Испании»: «Первое место стало бы уникальным достижением»

Сайнс поделился ожиданиями от «Гран-при Испании»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Испании».

«Будет напряженная неделя, но при этом я собираюсь насладиться этим «Гран-при». Впервые у меня появится реальная возможность побороться за подиум и победу.

Первое место стало бы действительно уникальным достижением, потому что оно было бы завоевано в родных стенах. Для этого я усердно работаю каждый день. Дома всегда проводил свои лучшие гонки. В этом году, с новым болидом, верю, что у нас есть все шансы. Буду делать все возможное, чтобы победить», — приводит слова Сайнса AS.

«Гран-при Испании» пройдет с 20 по 22 мая в Барселоне.

Источник: https://as.com/motor/2022/05/12/formula_1/1652351182_151333.html
Формула-1
Карлос Сайнс
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