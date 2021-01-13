Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут в Бахрейне
08:47
Команды «Формулы-1», руководство гоночной серии и Международная автомобильная федерация (ФИА) согласовали проведение предсезонных тестов в Бахрейне, сообщает Autosport.
По информации источника, тесты пройдут с 12 по 14 марта. Изначально планировалось провести их в Барселоне, но решение изменилось в связи с переносом «Гран-при Австралии» из-за пандемии коронавируса. Тесты состоятся ровно за две недели до «Гран-при Бахрейна», который откроет сезон-2021.
«Гран-при Бахрейна» пройдет с 26 по 28 марта.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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