Пилот «Уильямса» Алекс Албон продлил контракт с командой до конца сезона-2023

Пилот «Уильямса» Алекс Албон продлил контракт с командой «Формулы-1» до 2023 года.

«Это очень здорово — остаться с командой на 2023 год. Я с нетерпением жду, чего мы сможем достичь в оставшейся части этого сезона и в следующем году. Команда упорно стремится к прогрессу, и я очень заинтересован в продолжении этого пути и дальнейшем развитии наших совместных знаний», — приводит слова Албона пресс-служба команды.

26-летний Албон стал пилотом «Уильямса» перед стартом сезона-2022, вернувшись после однолетнего перерыва.

В нынешнем сезоне он занимает 19-ю позицию в личном зачете, набрав три очка. Пилот финишировал 10-м в гонке «Гран-при Австралии» и девятым на «Гран-при Майами».