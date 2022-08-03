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Сегодня, 17:12

Пилот «Уильямса» Алекс Албон продлил контракт с командой до конца сезона-2023

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон продлил контракт с командой «Формулы-1» до 2023 года.

«Это очень здорово — остаться с командой на 2023 год. Я с нетерпением жду, чего мы сможем достичь в оставшейся части этого сезона и в следующем году. Команда упорно стремится к прогрессу, и я очень заинтересован в продолжении этого пути и дальнейшем развитии наших совместных знаний», — приводит слова Албона пресс-служба команды.

26-летний Албон стал пилотом «Уильямса» перед стартом сезона-2022, вернувшись после однолетнего перерыва.

В нынешнем сезоне он занимает 19-ю позицию в личном зачете, набрав три очка. Пилот финишировал 10-м в гонке «Гран-при Австралии» и девятым на «Гран-при Майами».

Источник: https://www.williamsf1.com/posts/468b2342-254a-40e1-940c-b78a575e7559/alex-albon-to-remain-with-williams-racing-into-2023-and-beyond
Формула-1
Уильямс
Александр Албон
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