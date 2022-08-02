Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

2 августа, 23:54

Тото Вольфф высказался о борьбе с «Феррари» в Кубке конструкторов

Читать «СЭ» в

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о борьбе с «Феррари» в Кубке конструкторов.

«Занявшие второе место всегда считаются главными неудачниками. Лично для меня не имеет значения, какое место мы займем в Кубке конструкторов — второе или третье. По крайней мере это не сравнимо с борьбой за победу.

Нам нужно развивать свою машину, чтобы мы могли выигрывать гонки, побеждая «Феррари» и «Ред Булл». Мы должны готовиться к следующему сезону, а не думать о положении в нынешнем чемпионате», — приводит слова Вольффа racingnews365.

После 13 этапов «Гран-при» «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов. «Феррари» идет на второй позиции. Лидирует «Ред Булл».

Источник: https://racingnews365.nl/wolff-wil-niet-strijden-voor-p2-in-de-constructeursstand-dat-zijn-de-eerste-verliezers
Формула-1
Мерседес
Феррари
0
Читайте также
Слива: польза и вред. Мнение диетологов
Шомуродов может оказаться в АПЛ, Вернер предложен «Реалу», Кукурелья договорился с «Челси». Главные трансферы и слухи Европы 2 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сэрджант выступит за «Уильямс» в первой практике «Гран-при США»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости