Тото Вольфф высказался о борьбе с «Феррари» в Кубке конструкторов

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о борьбе с «Феррари» в Кубке конструкторов.

«Занявшие второе место всегда считаются главными неудачниками. Лично для меня не имеет значения, какое место мы займем в Кубке конструкторов — второе или третье. По крайней мере это не сравнимо с борьбой за победу.

Нам нужно развивать свою машину, чтобы мы могли выигрывать гонки, побеждая «Феррари» и «Ред Булл». Мы должны готовиться к следующему сезону, а не думать о положении в нынешнем чемпионате», — приводит слова Вольффа racingnews365.

После 13 этапов «Гран-при» «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов. «Феррари» идет на второй позиции. Лидирует «Ред Булл».