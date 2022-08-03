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Хаккинен: «Ред Булл» может занять первые два места в зачете пилотов, если «Феррари» не исправит ошибки»

Мика Хаккинен считает, что «Ред Булл» может занять первые два места в зачете пилотов, если «Феррари» не исправит ошибки
Анна Горшкова
Корреспондент
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Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен считает, что «Ред Булл» может занять первые два места в зачете пилотов в этом году, если «Феррари» не исправит свои ошибки в ближайшее время.

«Конечно, у Ферстаппена самая быстрая и стабильная машина, но общая картина в воскресенье такова, что Рассел, Леклерк, Сайнс и Хэмилтон в какой-то момент лидировали, и то, как машины могут следовать друг за другом благодаря правилам 2022 года, очень радует.

Хорошее выступление Переса позволило ему отстать от Леклерка всего на 5 очков в чемпионате мира, так что «Ред Булл» рассчитывает на первые два места, если «Феррари» не исправит ошибки», — приводит слова Хаккинена motorsportweek.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен после 13 этапов лидирует в личном зачетет «Формулы-1», имея на счету 258 очков, третью строчку занимает его напарник Серхио Перес (173 очка). На втором месте гонщик «Феррари» Шарль Леклер — 178 очков.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/08/03/hakkinen-red-bull-will-finish-1-2-in-standings-if-ferrari-doesnt-respond-soon/
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Макс Ферстаппен
Мика Хаккинен
Серхио Перес
Шарль Леклер
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