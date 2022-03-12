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Сегодня, 14:32

Пилот «Ред Булл» Перес показал лучшее время в третий день тестов в Бахрейне

Анна Горшкова
Корреспондент

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес показал лучший результат по итогам третьего дня тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Его лучшее время составило 1 минуту и 33,105 секунды. Всего Перес проехал 43 круга.

Вторым стал китайский гонщик Чжоу Гуаньюй из «Альфа Ромео». Третье время показала пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли.

Четвертым стал Карлос Сайнс из «Феррари». Пятерку лучших замкнул пилот «Альпин» Фернандо Алонсо. Британец Льюис Хэмилтон на «Мерседес» занял девятое место.

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен досрочно завершил третий день предсезонных тестов из-за проблем с топливной системой.

Тесты в Бахрейне проходили с 10 по 12 марта. С 18 по 20 марта там же пройдет первый этап сезона-2022 «Формулы-1».

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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