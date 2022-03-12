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Сегодня, 15:59

Хэмилтон: «Мерседес» не самый быстрый и не претендует на победы в данный момент"

Хэмилтон не верит, что «Мерседес» сможет бороться за победы в новом сезоне «Формулы-1»
Анна Горшкова
Корреспондент

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не верит в то, что команда сможет бороться за победы в сезоне-2021/22 «Формулы-1».

«На данный момент, я уверен, что все понимают, мы не самые быстрые. «Феррари» выглядят быстрее. Затем, «Ред Булл», а потом мы, а может быть и «Макларен».

Не думаю, что «Мерседес» будем бороться за победы. Конечно, через неделю расклады прояснятся. Но, может, будут сюрпризы", — приводит слова Хэмилтона Autosport.

Гонщик также поделился впечатлениями от аэродинамики новых болидов.

«Преследовать соперников немного легче, это плюс. Надеюсь, «Ф-1» пошла в верном направлении. Хотелось бы в какой-то момент получить и шины получше», — добавил Хэмилтон.

Сегодня, 12 марта, в третий день предсезонных тестов в Бахрейне пилот «Мерседеса» занял девятое место.

С 18 по 20 марта в Бахрейне пройдет первый этап сезона-2022 «Формулы-1».

Источник: https://twitter.com/autosport/status/1502615060916674562?s=20&t=UaeERUwsBmdRoN9x4O1xbA
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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