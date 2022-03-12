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Сегодня, 13:57

У «Хааса» возникли проблемы с топливной системой в последний день тестов в Бахрейне

Иван Торопцев
Корреспондент

У болида «Хааса» возникли проблемы с топливной системой в последний день предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Утреннюю сессию за рулем машины провел Кевин Магнуссен, датчанин был вынужден досрочно завершить выступления, чтобы команда смогла исправить неполадки.

Напомним, вчера Магнуссен установил лучшее время по итогам второго дня предсезонных тестов в Бахрейне.

Тесты в Бахрейне проходят с 10 по 12 марта. С 18 по 20 марта там же пройдет первый этап сезона-2022.

Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
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