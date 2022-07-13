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Ферстаппен: «Судьям в «Формуле-1» нужно работать с пилотами, вместо того чтобы упрямо стоять на своем»

Ферстаппен призвал судей «Формулы-1» обсуждать спорные моменты с пилотами
Карен Саркисян
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен призвал судей «Формулы-1» чаще идти навстречу гонщикам и обсуждать спорные моменты, связанные с трактовкой правил. По словам 24-летнего нидерландца, пилотов беспокоит тот факт, что судьи упрямо стоят на своем.

«Не думаю, что это обязательно зависит от количества людей, которые работают гоночным директором, — приводит слова пилота Autosport. — Мне кажется, что судьям в «Формуле-1» нужно работать с пилотами, вместо того чтобы упрямо стоять на своем. Мы хотим сделать так, чтобы лучше стало всем, мы же не боремся только за себя. Гонщики могут продуктивно обсуждать между собой самые разные вопросы, и в конечном итоге мы приходим к соглашению по более или менее любому вопросу. Конечно, у каждого может быть свое мнение по разным вопросам. Случаются и разные гоночные инциденты. Мы тоже способны на большее. И над этим нужно работать».

Ферстаппен является чемпионом «Формулы-1» 2021 года.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/verstappen-f1-race-directors-need-to-stop-being-stubborn-in-its-stances/10337482/
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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