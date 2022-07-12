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12 июля, 23:50

Феттель: «Хочу сражаться не только за очки, но также и за победы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель ответил на вопрос о своем желание продолжать карьеру в «Формуле-1».

«Решение еще не принято, но в ближайшие недели я буду размышлять. Все зависит от того, в каком направлении будет развиваться машина, какой потенциал я увижу в команде. Я несколько раз отмечал, что хочу не только сражаться не только за очки, но также и за победы. В противном случае гоняться не так весело», — сказал Феттель Sport1.

Контракт 35-летнего четырехкратного чемпиона мира с «Астон Мартин» истекает в конце сезона.

Астон Мартин
Себастьян Феттель
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