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Сегодня, 18:24

Расселл о своем первом поуле в карьере: «Я на седьмом небе от счастья!»

Пилот «Мерседеса» Расселл прокомментировал свою победу в квалификации на «Гран-при Венгрии»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Гонщик Джордж Расселл («Мерседес») прокомментировал свою победу в квалификации в рамках «Гран-при Венгрии».

Британец завоевал поул-позицию впервые в карьере.

«Я просто на седьмом небе от счастья! Вчера мы провели одну из худших пятниц в сезоне, мы очень сильно старались все исправить, но не знали, куда нас приведут наши труды. Если говорить о моем круге, то я отлично прошел два первых поворота, а потом у меня все просто пошло, как нужно.
Когда я пересек линию, то увидел на табло, что я на первом месте — это было потрясающее чувство. Нужно разобрать квалификацию и понять, как нам это удалось. Без сомнения, сегодня особенный день», — приводит Sky Sports слова Расселла.

Гонка в рамках этапа в Венгрии состоится завтра, 31 июля. Начало — в 16.00 (мск).

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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