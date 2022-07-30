Расселл о своем первом поуле в карьере: «Я на седьмом небе от счастья!»

Гонщик Джордж Расселл («Мерседес») прокомментировал свою победу в квалификации в рамках «Гран-при Венгрии».

Британец завоевал поул-позицию впервые в карьере.

«Я просто на седьмом небе от счастья! Вчера мы провели одну из худших пятниц в сезоне, мы очень сильно старались все исправить, но не знали, куда нас приведут наши труды. Если говорить о моем круге, то я отлично прошел два первых поворота, а потом у меня все просто пошло, как нужно.

Когда я пересек линию, то увидел на табло, что я на первом месте — это было потрясающее чувство. Нужно разобрать квалификацию и понять, как нам это удалось. Без сомнения, сегодня особенный день», — приводит Sky Sports слова Расселла.

Гонка в рамках этапа в Венгрии состоится завтра, 31 июля. Начало — в 16.00 (мск).