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Сегодня, 18:34

Сайнс: «Казалось, у «Феррари» сегодня есть темп для поула, но победа ушла от нас в самом конце»

Сайнс подвел итоги квалификации на «Гран-при Венгрии»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации в рамках «Гран-при Венгрии».

Испанец занял второе место, победу одержал Джордж Расселл («Мерседес»).

«Я чувствую себя все лучше и лучше с каждой квалификацией. Сегодня у меня было ощущение, что у нас достаточно темпа для поула, однако победа ушла от нас в самом конце, на последнем секторе круга. Поздравляю Джорджа Расселла, он показал очень хороший результат», — приводит Sky Sports слова Сайнса.

Гонка в рамках «Гран-при Венгрии» пройдет завтра, 31 июля. Начало — в 16.00 (мск).

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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