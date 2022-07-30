Сайнс: «Казалось, у «Феррари» сегодня есть темп для поула, но победа ушла от нас в самом конце»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации в рамках «Гран-при Венгрии».

Испанец занял второе место, победу одержал Джордж Расселл («Мерседес»).

«Я чувствую себя все лучше и лучше с каждой квалификацией. Сегодня у меня было ощущение, что у нас достаточно темпа для поула, однако победа ушла от нас в самом конце, на последнем секторе круга. Поздравляю Джорджа Расселла, он показал очень хороший результат», — приводит Sky Sports слова Сайнса.

Гонка в рамках «Гран-при Венгрии» пройдет завтра, 31 июля. Начало — в 16.00 (мск).