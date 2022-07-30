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Сегодня, 18:13

Джордж Расселл впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот Джордж Расселл («Мерседес») впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1».

Сегодня, 30 июля 24-летний британец занял первое место в квалификации в рамках «Гран-при Венгрии».

До этого лучшим результатом гонщика в квалификациях было второе место на «Гран-при Сахира» в 2020 году — тогда он выступал за «Мерседес», заменяя заболевшего коронавирусом Льюиса Хэмилтона.

Гонка в рамках «Гран-при Венгрии» состоится завтра, 31 июля. Начало — в 16.00 (мск).

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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