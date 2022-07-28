Хэмилтон обратился к Феттелю: «Было честью называть тебя конкурентом»

Хэмилтон обратился к Феттелю, который объявил об уходе из «Формулы-1» по окончании сезона-2022

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон обратился к Себастьяну Феттелю, который ранее объявил об уходе из «Формулы-1» по окончании сезона-2022.

«Себастьян, для меня было честью называть тебя конкурентом, и еще большая честь называть тебя своим другом. Оставить этот спорт в лучшем виде, чем он был, когда вы только попали сюда — это всегда отличная цель. Я не сомневаюсь, что все, что ждет тебя в жизни дальше, будет захватывающим, значимым и полезным. Люблю тебя, чувак», — написал Хэмилтон в социальных сетях.

35-летний Феттель — четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Сегодня, 28 июля, немец объявил о том, что покинет «Формулу-1» по окончании нынешнего сезона. Гонщик перешел в «Астон Мартин» в 2021 году, до этого он выступал за «Заубер», «Торо Россо», «Ред Булл» и «Феррари».