Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл прокомментировал решение пилота команды Себастьяна Феттеля уйти из «Формулы-1» по окончании сезона-2022.

«Мы объяснили Себастьяну, что хотим работать с ним и дальше, но он принял решение, которое счел правильным для себя и своей семьи. Мы, конечно же, уважаем решение Феттеля», — приводит журналист Крис Медланд слова Стролла.

35-летний Феттель — четырехкратный чемпион «Формулы-1». Сегодня, 28 июля, немец объявил о том, что покинет «Формулу-1» по окончании нынешнего сезона. Гонщик перешел в «Астон Мартин» в 2021 году, до этого он выступал за «Заубер», «Торо Россо», «Ред Булл» и «Феррари».