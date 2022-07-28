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Сегодня, 13:48

Владелец «Астон Мартин» — о Феттеле: «Мы говорили, что хотим работать с ним дальше, но он принял решение в пользу семьи»

Владелец «Астон Мартин» отреагировал на решение Феттеля уйти из «Формулы-1»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл прокомментировал решение пилота команды Себастьяна Феттеля уйти из «Формулы-1» по окончании сезона-2022.

«Мы объяснили Себастьяну, что хотим работать с ним и дальше, но он принял решение, которое счел правильным для себя и своей семьи. Мы, конечно же, уважаем решение Феттеля», — приводит журналист Крис Медланд слова Стролла.

35-летний Феттель — четырехкратный чемпион «Формулы-1». Сегодня, 28 июля, немец объявил о том, что покинет «Формулу-1» по окончании нынешнего сезона. Гонщик перешел в «Астон Мартин» в 2021 году, до этого он выступал за «Заубер», «Торо Россо», «Ред Булл» и «Феррари».

Формула-1
Астон Мартин
Себастьян Феттель
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Феттель прокомментировал решение покинуть «Формулу-1» по окончании сезона-2022
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