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Сегодня, 15:26

Мове о Феттеле: «Он сейчас интересуется различным активизмом. Будет не хватать его в следующем сезоне»

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Российский гонщик Даниил Мове в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о завершении карьеры немецкого гонщика Себастьяна Феттеля в «Формуле-1».

«Славная карьера была. У него, наверное, появились новые интересы в жизни. Он четырехкратный чемпион «Формулы-1», тем более сейчас не может выигрывать гонки. Плюс он больше интересуется различным активизмом, борется за чистую энергию и так далее. У него другие интересы и ему трудно сохранять мотивацию. Все четыре титула он завоевал, выступая за «Ред Булл», но мы забываем, что в «Формуле-1» выступают лучшие гонщики.

Все они профессионалы, дальше важно на кого работает команда, кому больше подходит машина. Просто так четырехкратным чемпионом мира никто не становится. Мне будет не хватать Феттеля в следующем сезоне. Он парень с характером, который не всегда прогибается под ситуацию. Иногда он пытается сделать больше, чем возможно.

Мне нравится его чемпионская самовлюбленность на трассе. Он добавлял зрелищности и интереса гонкам. Жалко, что уходит. Думаю, чон сможет продолжить карьеру в «Формуле-1? как функционер. Он сможет повлиять на развитие гоночного спорта, чтобы он быстрее двигался в сторону зеленых технологий», — сказал Даниил Мове корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Сезон 2022 года станет для гонщика «Астон Мартин» последним в королевских гонках.

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Формула-1
Себастьян Феттель
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